Pré-candidato pela 6ª vez, Francineudo tenta vaga na Aleac: “Defensor da família e contra o aborto”

Formado em engenharia florestal e engenharia do trabalho, além de pós-graduando em gestão pública, o ex-presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica-Ieptec/Dom Moacyr, Francineudo Costa, lançou o seu nome como pré-candidato a deputado estadual.

Ao ContilNet, ele falou de suas experiências com gestão administrativa em órgãos públicos no Acre e em Rondônia.

Concorrendo ao cargo pelo União Brasil, esta é a sexta vez que Costa tenta um cargo político. “Quando você compreende o seu papel perante a sociedade, a política se torna uma missão de vida, minha vocação como ser humano”.

Criado na Baixada da Sobral, ele afirma que vê na política a saída para os principais problemas do Acre e acredita que com as políticas certas, a vida da população pode ser mudada. “A política é instrumento de transformação social, se feita da forma correta”, pontua.

Durante a entrevista, Francineudo declarou seu apoio a Alan Rick, como pré-candidato. “Nunca vi uma pessoa gostar tanto de trabalhar, conquistou a confiança do governador Cameli e da população”.

Fazendo inúmeras críticas ao PT, teceu elogios à administração de Gladson e Cameli e Jair Bolsonaro. “Eu compactuo com grande parte das bandeiras de luta do Bolsonaro. Sou de direita, defensor da família, contra o aborto, legalização de drogas e não posso acreditar que um governo de esquerda vai fazer bem para o Acre, pelo contrário, foi um atraso”.

Confira a entrevista completa: