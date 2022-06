Primeiro caso suspeito de varíola do macaco no AC, feminicídios e mais; veja as mais lidas

A acreana fez carão e posou apenas de biquíni, em meio à neve do Chile. Ludmilla está no país na companhia de amigos e vem mostrando detalhes da sua viagem para seus seguidores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O paciente de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Unimed queixando-se de febre, adenomegalia e erupção cutânea. O homem relatou ainda ter tido contato com pessoa vinda do exterior.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre (Cievs), comunica que no último dia 13 de junho foi notificado o primeiro caso suspeito de Monkeypox, doença mais conhecida como Varíola do Macaco, em Rio Branco.

Com a publicação do decreto de número 11.065 na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15), o governador Gladson Cameli decidiu que os órgão e entidades do executivo terão um novo horário de funcionamento nos próximos dias.

O expediente de dois turnos passa a funcionar segunda a sexta-feira, de forma corrida, das 07h às 14h, “salvo disposição diversa em regulamento específico”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre décima criança por síndrome respiratória aguda grave no Acre

Uma criança de um ano de idade é a décima vítima fatal do surto de síndrome respiratória aguda grave (Srag) que vem acometendo crianças no Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pela Secretaria de Estado de Saúde.

A menina morreu nesta segunda-feira (13) horas depois de ser transferida do Pronto Socorro e entrada no Instituto de Traumatologia do Acre (Into). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

