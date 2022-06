Adolescente de 17 anos é morta por estrangulamento no interior do Acre

A adolescente Maria Rairlane Rodrigues Gomes, de 17 anos, foi morta por estrangulamento dentro da própria residência na noite de quinta-feira (16), na Rua João José do Bonfim, bairro Cascata, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segunda informações da polícia, o corpo da adolescente Maria foi encontrado por um vizinho, que foi até a residência e chamou pela mulher, que não saiu da casa para atender. O vizinho então entrou na residência e encontrou a vítima caída no sofá com vários hematomas pelo corpo e aparentando ter sido estrangulada.

O vizinho ainda procurou por sinais de vida e verificou o pulso da vítima, mas observou que não havia sinais e acabou acionado a polícia e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância avançadas, que esteve no local e só pode atestar a morte da adolescente.

A Polícia Militar também foi acionado e esteve local, e a área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, o principal acusado de ter matado a adolescente é o próprio namorado, que é morador da zona rural do município e que não aceitou o fim do relacionamento e acabou agredindo Maria e, por fim, matou a vítima estrangulada.

De acordo com a polícia, após o crime, o acusado teria fretado um táxi e saiu pela BR-317 com destino ao município de Brasiléia, também no interior do Acre.

O caso segue sendo investigado pelos agentes de Polícia Civil de Assis Brasil.