Ramal Zaquel Machado está sendo recuperado com parceria entre Prefeitura de Capixaba e Governo

Na manhã de segunda-feira (6) a Prefeitura de Capixaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com o Governo do Estado do Acre, iniciou mais uma frente de serviço. Dessa vez a comunidade do Zaquel Machado que está sendo beneficiada com recuperação de ramal.

Segundo o secretário de obras, Billy John, os serviços foram iniciados pelo Ramal da Elza. “Há cerca de 20 dias fomos em uma reunião e lá, foi acordado que eles seriam a próxima comunidade a ser beneficiada, uma vez que, no verão passado, já chegamos lá no período de chuva e pouco foi possível fazer por eles,” disse.

Vale destacar que o prefeito Manoel Maia, desde o início da sua gestão tem solicitado atenção especial aos trabalhos de melhoramento de ramais, sempre cobrando que sejam feitos da melhor maneira possível para que os moradores possam usufruir do direito de ir e vir.

Outro ponto a ser mencionado é que no Ramal da Elza, também em parceria com a comunidade e o governo, a prefeitura irá realizar a reforma da ponte sobre o igarapé São João, que atualmente vem apresentando problemas.