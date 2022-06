Sem apoio tucano a Tebet, MDB diz que também não há acerto sobre Tasso como vice

O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou à CNN que ainda não há definição do nome do vice tucano que comporia a chapa com Simone Tebet.

Após reunião entre as cúpulas do PSDB e do MDB nesta quarta-feira, tucanos deixaram o encontro afirmando que, mesmo sem anúncio, já haveria convergência de que o vice seria o senador Tasso Jereissati. À CNN, o presidente nacional do MDB, disse no entanto que “não teve nenhuma definição sobre vice. Não teve conversa nesse sentido (sobre Tasso). Falamos ontem sobre questões gerais da aliança”.

A manifestação reforça que mesmo formalizado o apoio de PSDB a Tebet na semana que vem, ainda não há definição sobre o exato nome do vice na chapa.

O principal é definir o apoio à Tebet e depois fechar entendimento sobre quem dividiria o palanque com ela.