Sete homens são mortos em tiroteio com a polícia no Paraguai

Em comunicado, a polícia do Paraguai informou que os pistoleiros estavam divididos em dois carros e fortemente armados. Assim que os policiais pararam os veículos em uma “blitz”, os homens começaram a atirar contra os militares, que revidaram de imediato.

Os carros onde as vítimas estavam ficou com várias marcas de tiro. Nenhum policial ficou ferido.

Em contato com veículos de imprensa locais, o responsável pelas investigações na cidade paraguaia, Fredy Duarte, disse que não houve emboscada por parte da polícia. O investigador relatou que o confronto ocorreu quando as vítimas foram parados em uma “blitz”.

Além de estarem fortemente armados, segundo a polícia paraguaia, as vítimas carregavam uma quantia de droga em um dos carros. O caso segue em investigação no Paraguai.

Ana Carolina Alhende Aquino, que estava grávida de nove meses de gêmeas, foi executada enquanto estava dentro do carro, em Ponta Porã (MS), cidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, na véspera do Natal de 2021. Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima estava no carro, junto do marido que seria o principal alvo do atentado. Assista ao vídeo abaixo.