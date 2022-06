Simaria expõe briga com Simone, confusões em shows e futuro da dupla

A cantora também falou sobre a briga com a irmã durante gravação no programa do Ratinho: “Tudo o que vou fazer, sou mandada calar a boca pela Simone”.

Quanto às diferenças entre as irmãs, Simaria garante que ficam só no palco: “Uma quer excelência no trabalho, e a outra está tudo bem. Vamos fazer assim, eu te respeito, e você me respeita. Você não gosta de decote, eu gosto. Mas fora dos palcos, é incrível. Só irmandade. Vivo com meus sobrinhos“.

Assista a entrevista completa abaixo: