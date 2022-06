Suspensão das aulas, morte de médico acreano no PR e feriados; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Médico acreano é agredido até a morte pelo próprio amigo no interior do Paraná

O médico acreano Fabio Maia, da Estratégia da Saúde da Família do Jardim Delmira, em Prudentópolis, na região de Ponta Grossa, no Paraná, foi espancado até a morte na noite deste domingo (5). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Mais detalhes são discutidos sobre chapa do MDB – e nome para vice é levantado

Ainda tem muita água para passar pelas várias pontes sobre o rio Acre, mas, em se tratando de eleições, alguns partidos querem sair na frente. É o caso do PSD – que já tem um time majoritário andando nas ruas – e do MDB. Com a definição de Mara para o Governo e Jéssica para o Senado, a corrida agora é para consolidação dos nomes para as vagas de vice e suplentes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

No AC, policial penal dá à luz dentro de ambulância na BR-364, com ajuda do motorista

O casal de policiais penais Wesley Silva e Edivania Carneiro viveu uma situação inusitada no último final de semana. Eles viram o filho nascer na madrugada do último domingo (5), dentro de uma ambulância, quando seguiam para o hospital. O bebê veio antes do previsto e o parto precisou ser feito pelo motorista do Samu e a profissional de saúde responsável pela transferência. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Família de acreano desaparecido no RJ se desespera; “Eu te amo” foi a última mensagem

A Polícia do Rio de Janeiro afirma que está fazendo diligências para encontrar o jovem João Victor Silva de Oliveira, de 19 anos, mas a família pede celeridade nas buscas. Familiares relatam que têm passado por momentos de desespero desde que o jovem desapareceu em Macaé, no Rio de Janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Irmã de jovem morta por ex-companheiro discursa na Aleac: “Traiu ela com sua melhor amiga e depois a matou”

Um dos relatos mais emocionantes da audiência pública promovida nesta quarta-feira (8), promovida por requerimento do deputado estadual Daniel Zen (PR), na Assembleia Legislativa, foi o de Andréia Paulochen, irmã de Adriana, de 23 anos, morta em 9 de julho de 2021. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson concede auxílios a servidores da Sesacre e decreta inúmeras leis; confira

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8) uma série de decretos de leis aprovadas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson lança decreto sobre feriado e pontos facultativos da próxima semana no Acre; confira

O governador Gladson Cameli já lançou um decreto nesta quinta-feira (9) tratando do feriado e pontos facultativos da próxima semana, quando se comemora o Aniversário do Acre (15) e Corpus Christi (16). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Militar da reserva é preso com 18kg de drogas na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco

O major da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre, Moisés da Silva Araújo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusado de estar transportando drogas da facção criminosa Comando Vermelho de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, no final da tarde desta quarta-feira (8). A prisão aconteceu no km 40, da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Prefeitura decide suspender aulas presenciais nas escolas de Rio Branco

Com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e até mortes ocasionadas pela doença, a Prefeitura de Rio Branco decidiu suspender as aulas da rede pública municipal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Do AC, Jéssica Ingrede é convidada para um dos mais famosos São João do Brasil com Juliette, Gloria Groove e outros artistas

Ninguém segura ela! Após turbinada no visual, a influencer acreana Jéssica Ingrede participa pela 3º vez do São João da Thay, realizado pela blogueira Thayonara OG, no Maranhão. A confirmação foi feita pela influencer e também pelo perfil da produção do evento. CONFIRA NA ÍNTEGRA.