Thais Fersoza escancara, confirma separação em cidade e informação com Teló: “Definitivo”

No ano de 2012, Thais Fersoza conheceu o cantor Michel Teló. Dois anos após, eles subiram altar e viraram um dos casais mais acompanhados pelas pessoas. Ela enfrentou traição.

Sendo assim, a primeira herdeira do casal, Melinda, veio ao mundo em 2016, e no ano depois, em 2017, chegou também o Teodoro. Desde essa época, os famosos passam o melhor desfecho do relacionamento.

Nesta quinta, 23, desse jeito, Thais Fersoza e Michel Teló realizaram um anúncio super importante para o povo. Sendo assim, o motivo é que Thais Fersoza revelou que se mudará de vez para a capital carioca com Michel Teló e seus filhos. “Alguns já sabem, outros vão saber agora: é oficial. A família FERLÓ (ou seria TELORSOZA, FERTEÓ, TESOZA?) vai ficar no Rio de Janeiro de mala e cuia! “, disse Thais Fersoza.

Ocorre que os famosos ficaram alguns meses no Rio de Janeiro por conta da quarentena do corona-vírus e algumas filmagens na Globo. Sendo assim, os dois declararam a informação da separação de São Paulo e partida para a Cidade Maravilhosa. “Essa lindeza de cidade ia nos acolher por 4 meses no início da pandemia”, explicou ela, em suma.

Thais Fersoza e Michel se separam de SP

“Mas o tempo foi passando e a gente gostando, até que o pantaneiro finalmente conseguiu convencer a carioca a voltar pra sua terra”, disse a artista. Dessa forma, por motivos pessoais e profissionais, se tornou ideal que os dois se mudem para o Rio de Janeiro e agora fiquem por lá. Nos comentários, o público de Thais Fersoza certamente comentou.

“Que lindo, isso aí… que delícia! SP está sempre de braços abertos pra vcs!! Beijos”, disse uma. “Terei que fazer ponte aérea mesmo? DEUS ABENÇOE VCS SEMPRE POR ONDE FOR”, declarou outra amiga. “Já achei até q estavam kkkkk pelo tempo q foram ficando …. Você tá feliz da vida né? Q Deus abençoe o ciclo carioca”, comentou uma terceira.