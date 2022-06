Veja fotos do chá revelação da segunda filha de Virgínia e Zé Felipe

Desde que a coluna LeoDias revelou em março, com exclusividade, que Virginia Fonseca está grávida novamente, todos que acompanham a empresária e o marido, Zé Felipe, ficaram na expectativa para saber o sexo do bebê.

Após decidir que só iriam descobrir no momento do parto, o casal mudou de ideia e fez um chá revelação durante a festa de 1 ano de Maria Alice, a primogênita. Agora, todos já sabem que os papais esperam por mais uma menina, dessa vez, a Maria Flor.

Entre uma explosão de brilho, fitas, fogos e luzes, o ambiente se encheu de cor de rosa, anunciando a chegada da mais nova neta do cantor Leonardo. As fotos, que você confere na galeria abaixo, mostram que assim como no anúncio, os papais estavam explodindo de felicidade.

Em suas redes sociais, Virgínia disse que era seu sonho ter duas meninas e que se sente muito realizada: “Sou mãe de duas princesinhas, minhas 2 Maria, tudo que eu sempre sonhei, grata à Deus por me permitir viver tudo isso!”

“Nosso mundo é ROSA! Felicidade que não cabe no peito, Maaria Flor, sua família está te esperando com muitooo amor pra dar, que você venha com muita saúde, porque amor tem de sobra!”, comemorou a influenciadora. O momento do chá revelação foi gravado para ser disponibilizado no documentário que a empresária grava sobre sua vida, para uma plataforma de streaming ainda não decidida.