Vídeo: mulher viraliza após provocar deputado com L de Lula no SBT

Aparentemente, a cena passou despercebida por Silvio e pela edição do programa. Contudo, ganhou repercussão entre telespectadores e internautas. “E o SBT não editou para evitar este tipo de manifestação. Assim que eu gosto!”, comentou um internauta. “L de Lula no programa Silvio Santos. O surto que eu amei”, afirmou outro.

Também teve internauta questionando a legalidade da participação do político no programa, às vésperas das eleições gerais. “Ué isso não seria propagando antecipada, TSE? Ou a turma do Bolsonaro pode tudo?”, indagou.