Vídeo: Preguiça-real após ser atacada por pitbull é devolvida à natureza

Vídeos de câmera de monitoramento mostravam que ele conseguia escalar em busca das comidas penduradas e beber água por conta própria. Segundo a Semma, tudo indicou que ele seria capaz de voltar ao habitat sem prejuízos.

“Assim que abrimos a gaiola o Tico rapidamente já subiu na árvore sem grandes problemas e já foi em rumo à sua liberdade”, relembra o biólogo da Semma, Rafael Fonseca.

Depois do ataque, Tico foi resgatado pela Semma e encaminhado para profissionais veterinários e acadêmicos de uma faculdade particular de Vilhena. Segundo a médica Ariane de Oliveira, ele chegou com uma laceração bem grande na parte traseira.