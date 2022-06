Waldirene Cordeiro assume o governo do Acre após viagem de Gladson para a Suíça

Com a ida do governador Gladson Cameli para Genebra, na Suíça, o comando do executivo acreano fica por conta da presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro.

A desembargadora assume o cargo de forma interina até o próximo dia 8 de junho.

Waldirene participa na manhã desta segunda-feira (2) de um evento do Projeto Cidadão, no Palácio da Justiça.

O vice-governador Major Rocha e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, não assumiram o cargo porque pretendem lançar pré-candidatura nestas próximas eleições. Caso assumam o cargo, podem se tornar inelegíveis.

Gladson na Suíça

Gladson embarcou para a Suíça ainda nesta quarta-feira (2).

Durante a agenda, o governador terá vários encontros com empresários de diversos países que têm interesse em investir na Amazônia/Acre. A comitiva que irá para Genebra será coordenada pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros, o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, e o Superintendente do Sebrae/Acre Marcos Lameira.

Paralelamente, estará acontecendo a 110º Conferência Internacional da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Durante o encontro com representantes de 187 países membros da OIT, a principal pauta de interesse do governador será sobre os novos mecanismos sociais para fomentar a economia solidária no estado. Esse é o maior evento mundial sobre o trabalho.