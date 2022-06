Whindersson explica por que viajou com Maria Lina e critica assédio

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta quarta-feira (8/6) para lamentar que a viagem com pelo Egito com a ex-noiva, Maria Lina, tenha sido exposta por uma página de fofoca. Ele afirmou que resolveu fazer o comentário no próprio perfil porque a página que pulicou um vídeo dos dois havia limitado suas publicações.

“1 ano que tivemos e perdemos nosso neném no último dia 31, duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer”, iniciou o humorista.