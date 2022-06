Zeca Camargo recebe terrível diagnóstico, é internado às pressas e faz cirurgia de emergência

O apresentador Zeca Camargo compartilhou nas suas redes sociais uma notícia complicada. Em suma, Zeca teve diagnóstico de um deslocamento na retina. Assim, precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Vale lembrar que esse problema que acometeu o famoso pode causar até mesmo cegueira. Zeca Camargo compartilhou nas suas redes oficiais que a realização da cirurgia foi na terça-feira (21). Dessa forma, ele está se recuperando bem.

“‘O velho Zeca, mas pode me chamar de O Homem de Sei Milhões de Dólares’, com seu olho biônico! Sei que se você não tem pelo menos 50 anos, não vai entender essa brincadeira. (Google, socorro!). Mas é que quis contar a notícia com um pouco de humor. Você que me segue aqui e é sempre tão querida, tão querido, dentro da nossa relação de transparência, merece saber primeiro”, contou o famoso demonstrando bom humor, mesmo com a situação de emergência.

Além disso, ele detalhou seu quadro de saúde. “Fui submetido ontem a uma cirurgia no olho direito. Diagnóstico: descolamento de retina. Solução: operação imediata. Tudo resolvido, procedimento super bem sucedido, e já estou em casa repousando até o fim-de-semana. Isso significa que me afastarei deste espaço por um tempo. Mas sei que seguimos fortes acreditando na sabedoria, na cultura, nas mentes brilhantes que sempre celebramos aqui. Até breve! Sigo com você“, finalizou Zeca Camargo.

Zeca Camargo fala sobre seu programa ser dado a outro apresentador

Além disso, para quem não se lembra, o apresentador foi substituído no programa No Limite. Zeca apresentou as quatro primeiras temporadas da atração Global.

Dessa forma, é claro que todos ligam Zeca Camargo ao programa, que é dirigido por Boninho. Além disso, Em conversa com o TV Pop, o artista resolveu comentar sobre a mais nova contratação da TV Globo.

“Eu não poderia fazer uma escolha melhor. O Fernando é incrível, eu já o conhecia… ele é da época de ouro do Big Brother, dos primeiro. E de cara ele foi extremamente carismático. Eu não sei quem foi o responsável pela contratação, imagino que o Boninho esteja por trás disso, mas logicamente tem um corpo diretivo ali que decide. Digamos que não tivesse a opção do Fernando. Eu não sei quem sugeriria para apresentar o programa… a ideia do nome dele ainda representa a escolha de alguém fora da curva, ou ou melhor, fora da caixa”, disse Zeca Camargo.