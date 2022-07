Acre registra 862 novos casos de Covid-19 e, com mais uma morte, chega a 2.010 óbitos

O Acre registrou 862 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (20), segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Outros 23 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen), e quatro pessoas estão internadas tratando a doença.

O boletim também traz a notificação de uma morte pela doença, elevando o total de óbitos em todo o estado para 2.010 desde o início da pandemia.

A paciente, S. F. C, de 92 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do segundo distrito da capital no último dia 18 de julho.