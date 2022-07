Acreanos podem voltar a usar máscaras de forma obrigatória nos próximos dias, diz governo

O uso de máscaras pode se tornar obrigatório em locais fechados, diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Acre. A decisão está em avaliação pelo Comitê de Acompanhamento Especial (CAE) e deve ser anunciada nos próximos dias.

Dentro das unidades de saúde o uso de máscaras e as medidas de distanciamento já são obrigatórios, mas caso a situação se agrave, a medida pode ser estendida a bares, restaurantes, supermercados e repartições públicas, por exemplo.

Uma coletiva de imprensa foi concedida na tarde desta sexta-feira (1), no Pronto Socorro, pelo chefe de departamento de vigilância em saúde da Sesacre, Gabriel Mesquita e pelo coordenador da Rede de Urgência e Emergência e do Centro de operações de emergência, Edvan Ferreira de Menezes.

“Ainda é uma indicação, mas o uso de máscara pode se tornar obrigatório. Hoje não temos paciente internados por causa da covid. Temos pacientes infectados, mas não chegaram na rede por causa do vírus”, disse Edson.

“Estamos registrando o aumento no número de casos, mas o número de internações não aumentou. Isso significa que a vacinação está sendo muito positiva”, disse Gabriel.

A UPA do Segundo Distrito é a referência para atendimento de casos de síndromes respiratórias, incluindo casos de COVID-19. “A população só deve procurar o Pronto Socorro em casos graves. Importante sempre procurar a rede de atenção básica logo no início dos sintomas”, disse.

Nesta sexta-feira (1), 300 novos casos da doença foram registrados pela Sesacre, em todo o Estado.