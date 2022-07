Rio Acre pode ter sido contaminado com produtos químicos de incêndio

As equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão atuando na contenção do incêndio que atingiu uma loja de produtos agropecuários na noite desta segunda-feira (25), na Via Chico Mendes, Segundo Distrito.

A preocupação maior no momento é saber se os produtos químicos que foram liberados durante o incêndio atingiram o Rio Acre.

Mesmo após todo esse tempo, aproximadamente 12 horas, os militares ainda trabalham no rescaldo do fogo. Como a empresa trabalha com produtos químicos altamente inflamáveis, os militares estão analisando os possíveis danos causados à natureza.

Mesmo que a distância entre a empresa e o manancial seja um pouco longa, é necessário fazer essa avaliação, de acordo com o coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.