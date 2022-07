Brasil perde final da Liga das Nações de vôlei para a Itália por 3 x 0

No segundo set, a equipe italiana se mostrou mais concentrada no jogo e, aproveitando os erros brasileiros, abriu uma ampla vantagem no placar, chegando a abrir até cinco pontos de diferença no set. O Brasil correu atrás do prejuízo, mas acabou tropeçando nas próprias falhas, em especial nos contra-ataques. A Itália fechou o segundo set por 25 x 22 e abriu 2 sets a 0.

A Seleção Brasileira iniciou uma reação no terceiro set. As brasileiras chegaram a abrir uma vantagem no placar, mas as italianas acabaram virando o set e assumiram o controle da partida. Mesmo com a Seleção Brasileira tentando não ficar atrás no placar, a Itália conseguiu estabelecer uma vantagem tranquila durante toda a disputa e fechou o terceiro set por 25 x 22.