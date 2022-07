Brasil vence jogo duro contra Japão e vai à semifinal da Liga

Com o resultado, o Brasil aguarda seu rival na briga por um lugar na decisão. O adversário sairá do confronto entre Estados Unidos e Sérvia, ainda nesta quarta-feira. As semifinais da Liga estão marcadas para o próximo sábado.

– Primeiro, preciso de um tempo para respirar (risos). Esses jogos com o Japão são sempre muito difíceis, sempre bola a bola. Estou muito orgulhosa do nosso time. Ficamos atrás desde o primeiro set. Mantivemos a energia, respiramos e fomos atrás. Acho que essa é a diferença do nosso time – disse Gabi, capitã do time.

Resumo do jogo

Foi um início muito ruim do Brasil. No primeiro set, 14 erros no total. Aos poucos, a seleção se acertou e conseguiu uma virada improvável na parcial. O time de Zé Roberto melhorou, mas ainda assim foi um jogo duro. O Japão, incansável na defesa, também se mostrou firme no ataque, mesmo mudando as peças durante todo o tempo. No fim, porém, o Brasil conseguiu se impor para garantir a vaga nas semifinais.

Gabi foi a maior pontuadora, com 23 pontos – 22 de ataque e um de bloqueio. Kisy, com 22, foi outro destaque, assim como Julia Bergmann, com 17. Natinha, titular, foi outra peça essencial na partida, com bom posicionamento e boas defesas. Do outro lado, Hayashi, com 16 pontos, e Koga, com 14, foram os principais nomes.

1° set – Brasil começa mal, mas chega à virada