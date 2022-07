Com show confirmado no AC, Wesley Safadão choca fãs após cirurgia; assista

Wesley Safadão, de 33 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Neste sábado (9/7), o cantor publicou um vídeo no Instagram em que aparece caminhando pelo hospital, ainda com curativos, após remover uma hérnia de disco. A cirurgia do artista foi realizada na última quinta-feira (7).

“Cada dia melhor”, legendou ele, que usou a música Deus Tem Um Plano como trilha sonora da gravação.

Wesley foi afastado dos palcos em 29 de junho, devido a dores na coluna e dormência nas pernas. Por ora, a agenda de shows do cantor foi cancelada até domingo (10).

Recuperação e volta às atividades normais

Em comunicado, a equipe do cantor informou que todos os shows de Safadão marcados até 10 de julho foram cancelados.

O neurocirurgião Wanderley Cerqueira, do Hospital Albert Einstein, afirma que a recuperação desse tipo de cirurgia é relativamente rápida. Dura, em média, 25 dias.

O show do cantor no Acre não teve alteração e segue confirmado na programação da ExpoAcre 2022.

