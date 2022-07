Concursos, acreano empreendendo no RJ, política, saúde e mais: veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Acreano que começou com lanchonete em Brasileia abre empreendimento no RJ: “Um pedaço do meu lar em Angra”

O jovem acreano Victor Rafael, de 28 anos, conseguiu reunir duas paixões: o mar e a gastronomia, quando inaugurou o Oca Gastrobrar no último dia 16, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Neste, comemorado em 28 de junho, areuniu dez nomes representantes desta luta mais influentes do Instagram, seja por quantidade de seguidores ou por engajamento. Os acreanos citados na lista são populares na web e sempre buscam interagir com seus seguidores abordando a diversidade. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra), o Brasil é o país que mais mata travestis e transsexuais no mundo. Uma estatística horrorosa para nosso país.

No Dia do Orgulho LGBTQIA+, Douglas Richer aponta os mais influentes do Acre; conheça a lista

O assaltante Francivan Castelo Lopes Apurinã, de 18 anos, morreu após tentar fazer um assalto em uma pensão, na noite deste domingo (26), na Avenida Francisco Pinheiro, no Loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O local é um verdadeiro paraíso. Localizado à beira mar, oferece hospedagem ao estilo colonial com comidas típicas da região norte, "mas sem esquecer da gastronomia local e de frutos do mar", diz Victor, que completa: "Nosso café da manhã com uma baixaria quentinha não sai do nosso dia a dia. Nossa cultura é tão forte, que é a gente que está introduzindo e trazendo ela pra região sudeste, e não sendo absorvido pela cultura local. Aquilo que é bom da nossa terra, não perde espaço, e a gente ama isso".

Segunda informações de um oficial da PM, que esteve no local, o sargento está na ativa, porém, afastado provisoriamente por força de um atestado médico. O oficial disse ainda que o sargento está passando por problemas familiares, que envolve o falecimento da esposa por Covid-19, e familiares dela culpavam o militar de ter infectado a mulher e depois ela ter morrido devido às complicações ocasionadas pelo vírus.

QUARTA-FEIRA

Mulher é executada a tiros após ser levada por homem a porto abandonado de Rio Branco



Uma mulher ainda não identificado pela polícia foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, na região Central de Rio Branco.

Segunda informações da polícia, a mulher foi levada por volta das 2h30 para um antigo porto de embarcações abandonado no bairro Cadeia Velha e foi morta com cinco tiros, sendo que um atingiu a cabeça e outros quatro em várias partes do corpo. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte da mulher.

Após seguidas mudanças de partido, Minoru Kinpara quer ganhar sua primeira eleição

Rodado

O ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, é o que pode se chamar de ‘rodado’ na vida político-partidária. Apesar de nunca ter ocupado um cargo eletivo, Kinpara já foi presidente do PT no Acre, já foi aliado de Marina Silva e filiado à Rede Sustentabilidade, já foi aliado do vice-governador Major Rocha e hoje é aliado do governador Gladson Cameli.

Ufac

A gestão de Kinpara à frente da Ufac é lembrada até hoje. É um divisor de águas para a instituição de ensino. A transformação foi tão grande que credenciou o professor para todas as disputas eleitorais que fez até aqui. Na época de reitoria, Minoru era filiado ao Partido dos Trabalhadores.

Senado

Em 2018, quando pleiteou o Senado da República, Minoru obteve 112.989 votos e ficou em 5º lugar na disputa por duas vagas, que foram ocupadas por Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar (UB). Apesar do penúltimo lugar, Kinpara ficou "colado" no ex-senador Jorge Viana (PT), que obteve 117.200 votos e ficou em 3º lugar, e no ex-deputado estadual Ney Amorim, que na época disputou a vaga pelo PT e obteve 115.243 votos, ficando em 4º lugar. O ex-reitor disputou a eleição pelo partido de Marina Silva, a Rede Sustentabilidade.

