Confirmado! Acreano participa do Programa do Ratinho e surpreende ao revelar performance; saiba tudo!

Natural de Rio Branco, Dan Lins de 24 anos fará uma participação no programa do Ratinho no SBT.

Em entrevista exclusiva para a coluna Douglas Richer, o acreano contou detalhes sobre sua participação no novo quadro do SBT.

“O programa vai ser gravado ou nesta quarta, ou nesta quinta. Uma agente de talentos ficou sabendo do meu trabalho, entrou em contato comigo e aí me indicou para a produção interna do Ratinho, para participar do quadro novo “Desafiando o maestro”.

É um quadro onde um certo número de cantores se apresenta e tem que manter a afinação constante. Se desafinar você vai para um chuveiro se molhar. Caso consiga ganha uma premiação.”

Ao ContilNet, o acreano revelou que cantará a música I Will Survive e falou das expectativas para sua apresentação.

“O arranjo da música tem que ter no máximo um minuto. Daí esteticamente falando, não vai ter muitas mudanças, é algo mais vocalmente explorado, e claro, quero dar bastante destaque ao nosso estado. Eles não disponibilizam tanto material e etc, mas vou procurar deixar bem interpretativo. Eles tem umas restrições e também exigências. Por exemplo, no meu caso eles me chamaram mais por ser uma música internacional, que é o foco do meu trabalho, e não pode passar de 1 minuto a performance no programa. Então tem que ser uma música que consiga atender esses parâmetros. E aí quando eu sugeri essa, eles logo de cara já acataram.

E eu também quis algo que remetesse a comunidade LGBT pq eu acho sempre importante representar minha causa.

Olha, acho que vou me sair bem, é algo que, apesar de ser novo pra mim, não deixa de ser algo fora da minha zona de conforto que é cantar para um público grande. E em relação a carreira, fico feliz pela oportunidade e acredito ser um grande passo a ser dado pra realização de um sonho que é tá ai envolvido no ramo da música. Costumo falar que minha meta é me tornar colega daqueles que admiro.”

Morador do portal da Amazônia, Dan Lins deixou o Acre há cinco anos para estudar e investir em sua carreira artística, mais não abre mão de curtir férias na terra natal. “ Deixei o Acre em 2017, inicialmente me mudei pro Rio Grande do Sul pra fazer música na universidade federal de Pelotas. E esse ano, transferi e me mudei pra São Paulo. Me mudei pra fazer faculdade de música fora e tentar a vida.”

Dan sempre contou com o apoio dos amigos e da família, e não esquece disso. O acreano agradeceu a todos e desabafou sobre a falta de apoio aos artistas no estado.

“Nossa com certeza, na vida eu posso reclamar de muitas coisas, mas minha família e meus amigos certamente nunca vão ser um motivo. Sempre me apoiaram quando até mesmo eu duvidei da minha capacidade. E pra população do Acre em geral, eu sei que tem grandes talentos por aí que merecem grande destaque, que nossas oportunidades são limitadas e ir pra fora da medo, principalmente sem algum apoio, mas não desistam porque a hora de brilhar uma hora chega e faz todo o esforço valer a pena.”

E a gente já tá aqui na torcida pra ver o Dan Lins arrasando muito no SBT, na Globo, na Record em todas emissoras do Brasil! Voa Dan!