Em um semestre à frente de Seict, Assurbanipal apresenta balanço e fala de resultados

Um semestre

Há pouco mais de seis meses à frente da Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), o engenheiro eletricista Assurbanípal Barbary de Mesquita, já tem o que mostrar. Mesquita reuniu a imprensa nesta sexta (22) para um café da manhã, onde mostrou seus resultados à frente da pasta.

Balanço

O balanço reuniu as equipes técnicas da secretaria, que são responsáveis pelas principais áreas de atuação do órgão. Os gestores demonstraram os principais avanços e contribuições da Seict para o desenvolvimento do ambiente de negócios no Acre, estímulo à geração de empregos, avanços na indústria, comércio, serviços e tecnologia.

Realinhamento

Segundo o titular da pasta, a secretaria precisou fazer um realinhamento do seu planejamento estratégico, devido a mudança do cenário econômico após o pico da pandemia da covid-19. “Com o fim da pandemia, o setor produtivo precisava se recuperar e a secretaria se adequou ao momento de retomada”, explicou Assurbanipal Mesquita.

Ações

As principais ações realizadas pela secretaria neste semestre, visando o impulsionamento da economia acreana, foram as reformas dos parques industriais e polo logístico, a desburocratização no atendimento aos empresários no que tange aos processos de incentivos fiscais, e a implantação de apoio técnico às indústrias e agroindústrias.

Incentivos

Não menos importante, a secretaria destacou também o programa de compras governamentais, que já lançou quatro editais nos setores de movelaria, confecções, gráficos e alimentos; o Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), que já está no seu segundo pacote de obras, que serão realizadas por micro e pequenas empresas do estado, e incentivos na área de tecnologia, atuando na formação de jovens e adultos para inserí-los no mercado de trabalho. O polo digital da Seict é mais uma ação de destaque, pois já certificou mais de mil alunos nas áreas de capacitação profissional.

Liberado

O ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está novamente elegível. O juiz Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF-1, suspendeu na última quinta-feira (21) a inelegibilidade de Cunha, que agora pode voltar a ocupar cargos públicos e disputar as eleições. O ex-presidente da Câmara perdeu o mandato em setembro de 2016, por quebra de decoro parlamentar.

Voto secreto

O MDB, que tem sua convenção marcada para o próximo dia 27, contratou uma empresa especializada para garantir o sigilo dos votos durante o encontro, que será virtual. Alguns grupos internos do partido, que são contrários a escolha do nome da senadora Simone Tebet para disputar à Presidência, ameaçam judicializar a convenção por causa do voto secreto.

Violência

O PoderData revelou em pesquisa publicada nesta sexta (22) que 42% do eleitorado brasileiro, as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) estimulam seus apoiadores a cometer atos de violência. O dado pode ter sido puxado pra cima por causa do assassinato de um dirigente petista por um bolsonarista.

Convenções

Os primeiros partidos a realizarem as convenções no Acre foram Psol/Rede (que estão unidos em uma federação) e o Agir. Ambas as agremiações realizam os encontros nesta terça e definiram seus candidatos proporcionais e majoritários.

Petecão

Já neste sábado (23) é a vez do PSD de Petecão promover sua convenção. O partido realizará uma convenção conjunta com PTB, Avante e Pros, siglas que fazem parte da coligação que tem como candidatos majoritários Petecão, Tota Filho e Vanda Milina, respectivamente na disputa do Goveno, vice e Senado. A expectativa dos aliados está grande para o encontro.