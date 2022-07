Exclusivo: cantora Luíza Sonza autografa bumbum de fã no Acre; assista

A cantora Luíza Sonza passou por uma situação pouco comum durante seu desembarque na manhã desta sexta (1), no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Ao entrar no saguão do aeroporto no Acre, Luíza foi surpreendida por uma fã que pediu para ela autografar seu bumbum. A acreana Júlia Arantes não se intimidou e fez o pedido a cantora.

Em contato com o ContilNet, a dançarina de dança do ventre e acadêmica de Direito contou detalhes do pedido:

“Quando terminei de tirar foto com ela, perguntei: “Seria muito abuso você autografar minha bunda?”. Respondeu: “Oxi, claro que sim”, confirmando que autografaria. Daí eu virei e ela autografou. Foi muito acessível, muito maravilhosa”, contou Júlia.

