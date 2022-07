Exclusivo: termina pela 10ª vez o relacionamento de Maiara e Fernando

Acabou pela 10ª vez o relacionamento de Maiara e Fernando Zor. A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (1º/7) com pessoas próximas ao casal. Foram cerca de três meses desde a última reconciliação até aqui, e quando tudo parecia estar em um dos melhores momentos entre tantas idas e vindas, eis que a surpresa veio na madrugada de quarta para quinta-feira.

A coluna LeoDias procurou tanto Maiara quanto Fernando via WhatsApp, mas ambos não responderam nossas mensagens. Contudo, amigas próximas a Maiara dizem que ela está muito bem, reagiu com tranquilidade ao término e está completamente focada no estrondoso sucesso da dupla.