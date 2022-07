Gladson diz que está bem com escolha de Marcia como vice e declara que quer Bittar como seu sucessor no Governo

Em um vídeo divulgado na noite desta quarta-feira (6), pelo senador licenciado Marcio Bittar (União Brasil), o governador Gladson Cameli (Progressistas) reafirma a porfessora Marcia Bittar como sua vice na chapa para disputar a reeleição.

“Eu tô bem com o anuncio que fizemos de aceitar a Marcia como vice na minha chapa de governador”, declara. O chefe do Executivo completa que é necessário “diminuir a confusão”.

Gladson declara ainda que a parceria com Bittar, que já é de longas datas, não acaba neste pleito, e sim, que resultará em Marcio como seu sucessor no Palácio Rio Branco. Esta não é a primeira vez que Cameli afirma que seus planos são que o senador seja o governador do Acre após o seu segundo mandato.

“Falta um mês para finalizar os prazos das convenções, onde esse projeto vai acabar na minha reeleição e na minha sucessão que é você e eu quero estar com você”, disse.

Ainda no vídeo, o governador acreano fala sobre a articulação de Bittar para a PEC do Estado de Emergência, que ele chama de ‘Pec da Bondade’, como ficou conhecida. “Onde você tem aí auxílio motorista, pro taxista, auxílio gás, essa negociação com os governadores para baixar o ICMS, o auxílio Brasil que passou de R$ 400 para R$ 600, pensa no impacto que dá isso em milhões?”, questiona, e finaliza: “Eu estou dentro, show”.

Bittar disse que ele e o goverador tem o mesmo objetiro: “Gladson Cameli e eu temos caminhado juntos pelo mesmo propósito: um Acre melhor e mais justo para todos! Vamos juntos!