O projeto de lei que torna o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF de interesse público e serviço essencial na área de saúde foi sancionado pelo governador Gladson Cameli (PP), nesta sexta-feira (15).

O projeto, de autoria do deputado Jenilson Leite (PSB), foi aprovado na Assembleia Legislativa no início do mês.

Com esse status, abre-se a possibilidade de o órgão reforçar as equipes técnicas de modo a convocar os candidatos do cadastro de reserva do concurso da autarquia.