Governo revoga decreto; uso de máscara não será obrigatório na partida RBFC x Pacajus-CE

Menos de uma semana após publicar decreto governamental de distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus nas regionais acreanas, o Governo do Estado do Acre resolveu revogar o ato e publicou nessa sexta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), alterações nas restrições para eventos sociais, culturais e esportivos com público superior a 300 pessoas.

Com isso, o uso de máscara facial não será mais obrigatório para os torcedores que forem prestigiar o confronto envolvendo as equipes do Rio Branco-AC e do Pacajus, no próximo domingo (31), pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

O decreto também fez outra alteração em relação à questão da imunização. O torcedor presente ao estádio precisa apresentar na sua carteira de vacinação contra Covid-19 apenas duas doses do imunizante (para pessoas a partir dos 12 anos). No decreto anterior eram necessárias três doses da vacina para o público a partir dos 18 anos.

Ingressos à venda

Querendo o apoio do torcedor nas arquibancadas do estádio Florestão, a diretoria do Rio Branco disponibilizou 2 mil ingressos para o jogo do próximo domingo (31) contra o Pacajus-CE, às 17h. O confronto será o da volta pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O bilhete inteiro será comercializado ao preço de R$ 20 e a meia entrada R$ 10.