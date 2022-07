Gusttavo Lima posa com filhos no apartamento de luxo em Miami

O sertanejo Gusttavo Lima aproveitou dias de descanso ao lado da família. O destino escolhido pelo cantor é um dos preferidos dos brasileiros – a Flórida, nos Estados Unidos. Acompanhado da esposa e dos dois filhos, ele mostrou momentos de muita diversão e uma boa dose de luxo nas cidades de Orlando e Miami.

O Embaixador é casado com a modelo e digital influencer, Andressa Suita. Eles oficializaram a união no final de 2015 com direito a celebrações no civil e no religioso. O casal também organizou uma suntuosa festa na fazenda do artista, em Minas Gerais, para comemorar o enlace com amigos e familiares.

Após um breve término, eles reataram o casamento e seguem juntos ao lado dos dois filhos. Os famosos são papais do Gabriel e do Samuel. O primogênito completou cinco anos de vida, no final do mês passado. Na ocasião, a família estava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, velejando no iate do cantor.

Já o aniversário do caçula aconteceu durante a viagem aos EUA. Samuel ganhou uma festa improvisada e com direito a um delicioso bolo. O doce foi confeitado com a ajuda do irmão e ganhou muitas coberturas coloridas, além de uma vela indicando sua nova idade com o número “4”.

A viagem começou com alguns passeios por parques de diversões da cidade. Depois, o quarteto embarcou para aproveitar dias de sol, em Miami. A família de Gusttavo Lima posou nas lindas praias do local tomando um banho de mar e brincando na areia.

Eles ficaram hospedados em um requintado apartamento na beira da praia. O imóvel conta com grandes janelas com vista para o mar e uma decoração luxuosa. Ao que tudo indica, ele pertence ao próprio cantor.

Em seu perfil, Andressa Suita dividiu um clique que mostra a família curtindo aquela preguicinha! O sertanejo, a esposa e os garotos estão relaxando no sofá que fica na gigantesca sala do apartamento. “Home Sweet Home”, escreveu a modelo. Em português, a frase é traduzida como “lar, doce lar” – o que pode indicar que o imóvel pertence a Gusttavo Lima.