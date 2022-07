Homem é detido portando arma sem licença e adulterada na BR-317

O Comando de Operações Especiais (COE) e Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizaram mais uma operação Hórus/VIGIA, dentro do município de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital, abordando veículos e pessoas para averiguação de rotina, com intuito de coibir o tráfico de drogas, armas e contrabando na região que faz divisa com os países vizinhos da Bolívia e Peru.

Afim de coibir crimes transfronteiriços, as ações vem ocorrendo de forma contínua no Estado do Acre, além de proteger os cidadãos. Uma barreira foi montada na BR-317, já no KM 05, onde veículos foram parados para averiguação de rotina.

Um veículo modelo Fiat/Uno, conduzido por um cidadão identificado pelas iniciais J. F. S., de 30 anos, foi parado e devido o seu nervosismo em excesso, os policiais realizaram uma vistoria no interior do carro e pertences pessoais.

Não demorou muito para saber o motivo, quando foi localizado uma pistola calibre 380 municiada, de fabricação brasileira e que estava com seu número de série raspado, o que caracteriza crime, além de não possuir licença para porte, ou posse.

A arma foi apreendida e o homem foi preso em flagrante delito, sendo conduzido para a delegacia da cidade de Assis Brasil, onde seria ouvido pelo delegado e posteriormente, seu caso levado ao juizado para que as devidas providencias