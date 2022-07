Homem que tentou invadir Escola em Sena Madureira já está em liberdade; moradores estão apavorados

Os moradores do Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, voltaram a ficar preocupados na tarde desta terça-feira (5), mediante a soltura de Francisco César Filho. Há poucos dias, esse homem tentou invadir a Escola Municipal de educação infantil Vicente Balbino que fica no mesmo bairro. Na ocasião, ele estava armado com um machado e com uma barra de ferro.

Nesse dia, o mesmo não somente ameaçou invadir a escola como também fez ameaças aos populares, incluindo os alunos. Policiais Militares e Civis foram acionados e conseguiram prende-lo naquele momento. Por apresentar problemas mentais, a juíza Ana Paula Saboia determinou sua internação compulsória, entretanto, em poucos dias ele já está de volta à sua casa.

Pais de alunos da escola Vicente Balbino ameaçam não mandar mais os filhos pra estudar enquanto uma providência não for tomada. “Estamos com medo e pedimos a sensibilidade da justiça. Esse homem já fez ameaças, quebrou parte do muro da escola. Não podemos deixar que o pior aconteça com as nossas crianças. Será se vão esperar acontecer uma tragédia pra tomarem as providências?”, questionou uma mãe que preferiu não se identificar.

A equipe da Escola Vicente Balbino pretende fazer uma manifestação clamando por providências.

Em depoimento na delegacia, no dia em que foi preso, Francisco admitiu que toma remédio controlado e que sofre de esquizofrenia. Ele mora sozinho.