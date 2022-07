Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Sentimentos inevitáveis

Data estelar: Lua quase Nova em Câncer

Os sentimentos são inevitáveis, tua alma é tomada por alguns de enorme proporção, que não são condizentes com a estrutura dos acontecimentos em curso. Sim! Os sentimentos são inevitáveis, mas uma parte de ti está capacitada a os testemunhar, flexionando a mente sobre si mesma, para fazer a reflexão e, talvez, assim tua consciência não ser devorada por sentimentos maiores que ti.

Ainda que alguns sentimentos te sejam antipáticos, evita lutar contra eles, tentando os exorcizar, porque isso lhes dará mais força. Ao contrário, aceita o que sentes, observa o que sentes, ciente de que passarão, e que se tu, os abençoas em vez de os rejeitar, então a próxima pessoa que os sentir os receberá mais leves e graciosos. Nem sempre o que tu sentes é um sentimento teu, há sentimentos do mundo também.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo leva tempo e esforço para ser realizado, é importante você ter isso em mente, para não se iludir com que a força dos desejos, por si só, atrairia tudo que você pretende para garantir regozijo e satisfação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A pressa para finalizar o que está em suas mãos fazer é a melhor forma de tudo dar errado. Tome seu tempo, coloque a cabeça no devido lugar, crie juízo e não se deixe oprimir pelas demandas exteriores. Tempo ao tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você gosta de se expressar e o faz com enorme clareza e sofisticação, porém, não é sempre que as pessoas precisam de palavras, às vezes tudo que elas precisam é de um abraço, de um gesto, de uma mão no ombro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dar algo por garantido dá tranquilidade à alma, porque se mune de certezas e de confiança. Porém, quando há pessoas envolvidas nessa garantia, pode ter você outra certeza, não há nada garantido de verdade. Ou não?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todo mundo tem dias atrapalhados, e não há nada demais nisso, nem muito menos o acontecimento há de servir para você se diminuir. Deixe passar, considere que as trapalhadas são naturais, e que não vieram para ficar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você não entende, melhor deixar passar e não reagir, porque todas as reações do momento seriam desproporcionais. É difícil conter as reações, mas é completamente possível, mantendo uma atenção amorosa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que são difíceis mesmo, e que não haveria como se livrar delas sumariamente, com uma canetada. Você pode até tentar tomar essa atitude, mas logo descobrirá que os resultados seriam contraproducentes. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Às vezes é melhor calar e conceder, ainda que, por dentro, sua alma ferva de ira e queira partir para o ataque. O silêncio pode ser uma forma de agressão também, mas uma que considera os resultados pretendidos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Precisa acertar na ação correta, porque só ela vai desembaraçar os acontecimentos. Qual seria a ação correta? Só você conhece os detalhes de tudo que está em andamento, só você conhece os instrumentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De nada adianta imaginar que a força dos desejos resolveria tudo por si só. Os desejos são fortes, mas se não forem acompanhados das ações pertinentes para os satisfazer, a única certeza que você terá é a da decepção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se manter sob um manto de discrição, e adiar a manifestação de suas opiniões, porque os ânimos andam exaltados demais, e não no bom sentido da palavra. Observe, recue e silencie. Agir? Só depois.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O desânimo toma a forma da impaciência, e a alma busca culpados para seu estado de ânimo. Porém, não se trata de um jogo de culpados e vítimas, mas de encontrar o ânimo necessário para fazer tudo que seja de sua alçada.