Influenciador se revolta com falas de Vitão sobre prazer na próstata

O influenciador Pedro Ortega se revoltou com Vitão após descobrir que o artista estava falando sobre prazer na próstata. Nesta terça-feira (12/7), o ex-participante do De Férias Com O Ex usou as redes sociais para ofender o cantor.

“Cara, vou dar um recado para o Vitão. É o seguinte: se quiser dar o toba, dá à vontade, amigo, ninguém está recriminando, não. Agora, não vem querer que minha mulher me influencie a dar o toba. Vai tomar no seu cu”, disse Ortega em um vídeo. Recentemente, Vitão revelou ter perdido parte de sua autoconfiança. Em meio às polêmicas que se envolveu na mídia durante o romance, o artista acabou sendo atingindo pelos duros ataques que recebeu. https://www.instagram.com/p/Cf69TZztjod/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=6427d2fb-dc0e-4b13-9d73-60920d9e9e1c