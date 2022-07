Jorge Viana posta fotos com Lula e Alckmin mas mantém suspense em relação a cargo que deve disputar em 2022

O ex-govenador e ex-senador petista Jorge Viana, já criticado inclusive por aliados por não se decidir por qual cargo disputará a eleição deste ano – se governador ou senador, voltou a manter o impasse nos últimos dias mesmo já se esgotando o prazo para as definições.

Em suas redes sociais, neste sábado (16), Viana divulgou fotos ao lado do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, e candidato a vice na chapa petista, mas manteve o suspense em relação a que cargo vai disputar.

A indefinição de Jorge Viana implica nas limitações de ações da candidatura ao Governo do deputado Jenilson Leite, do PSB, o mesmo partido de Alckmin. É que, enquanto não diz se disputará o Governo ou o Senado, a candidatura de Leite não vai às ruas com a mesma intensidade que iria se a suposições na chapa já estivessem definidas.

A falta de definição de Jorge Viana leva, por exemplo, Jenilson Leite a se amofinar inclusive na questão da escolha de um vice, pois há informações de que, no caso de Jorge Viana se definir como candidato a governador a aposta seria que Leite fosse empurrado para se vice ou candidato ao Senado da chapa. Jenilson Leite, no entanto, tem dito que qualquer que seja a definição e Jorge Viana, sua candidatura a governador está mantida. O deputado está certo de que Jorge Viana, na última hora, vai se decidir pela candidatura ao senado.

A indefinição parece preocupar o próprio Jorge Viana. Nas redes sociais em que postou fotos suas com Lula e Alckmin, o próprio Viana escreveu: “Nos três dias estive em Brasília e acompanhei de perto a intensa agenda do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, nossos pré-candidatos à Presidência da República. Conversamos sobre o nosso país, e, é claro, os rumos da política do Acre e sobre a decisão que preciso tomar”, disse.

E acrescentou: “Estamos a poucos dias das convenções. É grande a responsabilidade daqueles que têm o compromisso com a boa política. É esse compromisso que vai nos dar a certeza de um futuro melhor”. E mais não disse. .