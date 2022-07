Jovem leva sete tiros após ser acusado de ser membro de facção rival durante bebedeira em Rio Branco

O jovem Gênesis Mateus Pereira da Silva, 23 anos, foi ferido com sete tiros na madrugada deste domingo (3), na rua Pero Vaz de Caminha, no bairro Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Gênesis é morador do bairro do Bosque (Centro de Rio Branco) e estava no bairro Carandá (Baixada da Sobral) para beber com “amigos”, quando acabou se envolvendo em uma discussão com um dos participantes, que disse que Gênesis seria integrante da facção Comando Vermelho e não deveria estar na área do Bonde do 13.

Em seguida, Gênesis foi baleado sete vezes por um de seus “amigos”, sendo que os tiros atingiram um na perna, um na coxa, um no braço e quatro nas costas da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local. Populares viram Gênesis jogado em via pública e acionaram a Polícia e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Gênesis, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. Ainda segundo os socorristas, a vítima corre o risco de ficar paraplégico se sobreviver.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos acusados e realizaram ronda na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).