Klara Castanho: Hospital nega ao Conselho de Enfermagem acesso ao prontuário médico da atriz

Entenda o caso:

Klara Castanho revelou ter engravidado após estupro e entregue a criança à adoção, seguindo os trâmites legais, através de uma carta aberta publicada no Instagram, neste sábado, dia 25. Em seu desabafo, ela disse ter sido ameaçada por uma enfermeira.

A atriz precisou vir a público após Antonia Fontenelle expor seu caso em uma live no YouTube. Na última sexta-feira, a apresentadora citou uma entrevista em que o colunista Leo Dias fala sobre uma atriz da Globo que teria rejeitado o filho logo após o nascimento do bebê. A jovem chegou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais no fim de semana, enquanto internautas levantavam suspeitas de que ela fosse a famosa em questão.

No dia 27, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e o Hospital e Maternidade Brasil anunciaram que abriram uma sindicância para investigar o vazamento de informações sobre Klara. Um dia depois, o Coren-SP vistoriou o hospital e avisou que aguardava liberação de documentos internos para prosseguir com a apuração dos fatos e identificação dos envolvidos no caso da atriz.

“No dia em que a criança nasceu, eu, ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou: ‘Imagina se tal colunista descobre essa história’. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto já havia mensagens do colunista, com todas as informações. Ele só não sabia do estupro. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. Eu não tive tempo para processar tudo aquilo que estava vivendo”, contou a artista.