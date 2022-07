Lumena nega decadência após conteúdo adulto: “dinheiro é bom”

A ex-BBB Lumena Aleluia usou as redes sociais para rebater as críticas e ataques que vem sofrendo na internet desde que lançou, na última semana, um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Psicóloga de formação e DJ, ela ficou conhecida por sua passagem no BBB, especialmente pelo discurso em prol do movimento feminista. A decisão de produzir conteúdos com grande exposição do corpo, não foi bem vista pelos internautas, que a consideraram contraditória e vivendo uma espécie de “ruína profissional”.

“Em um dia de trabalho numa plataforma para conteúdo adultor, eu já recebi mais ataque do que quando eu estava no BBB… e eu só tenho uma coisa a dizer: foda-se. Eu sou uma mulher livre e desimpedida”, escreveu no Twitter.

Aproveitando o momento, uma seguidora respondeu a ex-BBB. “Me assusta você, que foi militante no BBB, chamar isso de liberdade. De fato, você é livre para fazer o que quiser com o corpo, mas vamos deixar claro que o corpo feminino sempre foi objetificado e vender ele só reforça isso… Mas, sim, você é LIVRE para fazer o que quiser”, questionou.

Diante das críticas, Lumena ressaltou que o trabalho também não vem sendo feito devido à falta de outras demanas profissionais. “Gente, importante lembrar que ao longo desse ano eu fechei contratos de publicidade com marcas super relevantes financeiramente. E minha agenda como DJ vai muito bem, obrigada”, tuitou.