Luva de Pedreiro: Com novos áudios, Allan Jesus rebate mensagens divulgadas por Falcão

Novo empresário do Luva de Pedreiro, Falcão divulgou nesta terça-feira áudios do influenciador e do pai. Nas mensagens, ainda no final de abril, os dois já parecem descontentes com Allan Jesus. O ex-agente de Iran Ferreira, rebateu o conteúdo logo depois, nas redes sociais.

Nos áudios divulgados por Falcão, Luva de Pedreiro agradece a ajuda e reclama de Allan Jesus: ‘Pô, o cara fez isso comigo aí’. Logo depois, Seu Vadinho, pai do influenciador, também critica o ex-agente de Iran: ‘Ele entrou na mente do meu filho’. As mensagens teriam sido trocadas no dia 22 de abril.

Logo depois da divulgação das mensagens por Falcão, Allan Jesus foi também às redes sociais e se defendeu. O ex-agente divulgou áudios que trocou com Seu Vadinho, em junho, onde o pai do influenciador o teria tratado normalmente, sem demonstrar irritação, com ‘diferença de entonação’, segundo Allan Jesus.

– Boa noite, e aí, como vai? Como que vai a turma aí, tudo bem? Aqui, enquanto vai bem. Peguei nesse celular ontem e hoje. Seja bem-vindo, com fé em Deus, que ele ilumine seus passos – disse Seu Vadinho a Allan Jesus, em áudio que teria enviado no dia 20 de junho, quase dois meses após as primeiras mensagens entre Luva de Pedreiro e Falcão.

Ao fim do último mês, Luva de Pedreiro fez uma live de desabafo onde disse que daria uma pausa nos vídeos. No dia seguinte, no entanto, mudou de ideia. Na semana seguinte, o influenciador fechou acordo com Falcão e os novos empresários. Contudo, o influenciador não teria feito o distrato com Allan Jesus, em multa orçada em R$ 5,2 milhões.