Motorista é flagrado tentando atropelar pessoas com caminhonete em rua

Pouco tempo depois das imagens serem divulgadas, a polícia identificou o motorista. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor estava bêbado e foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, nesta segunda-feira (11) algumas pessoas que aparecem no vídeo foram identificadas, mas a polícia pede que todas as vítima se apresentem na delegacia para prestar depoimento sobre o caso.