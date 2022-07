MPAC vai analisar relatório da sindicância que apurou morte de bebês

Nesta quinta-feira, 21, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu o relatório da sindicância realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que apurou se houve negligência ou eventuais erros no atendimento aos bebês que morreram por síndromes gripais, em Rio Branco, no mês de junho.

O documento foi entregue por representantes da Casa Civil do Governo do Estado, da Sesacre e da Procuradoria-Geral do Estado, e recebido pelo procurador de Justiça Francisco Maia Guedes, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente, e pelo promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior, que atua na 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde.

Todos os elementos do relatório serão rigorosamente analisados pelo MPAC, porém, não interferem na investigação que está em curso nas Promotorias de Justiça que possuem atribuição nas áreas da saúde e infância, e apura individualmente cada caso.