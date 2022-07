Mulher acusada de matar vizinha com 12 facadas é presa no AC; ela teria esquizofrenia

Maria José Linhares da Silva, 46 anos, foi presa na segunda-feira (4) acusada de matar uma mulher a facadas em um apartamento na Rua 12 de Julho, na região da Estação Experimental, em Rio Branco. O crime aconteceu no dia 5 de maio deste ano. Tailine da Silva Fernandes, de 33 anos, foi morta por Maria José com 12 facadas.

A polícia suspeitou que a motivação do crime fosse passional ou vingança, porém, descobriam que Maria José era a única pessoa que esteve no local do ocorrido e morava no mesmo quarteirão, e que ela fugiu do local logo após o crime e foi encontrada em um hotel no Segundo Distrito de Rio Branco.

Além disso, ela estava com manchas de sangue nas roupas, entre outras evidências que caracterizassem ela como autora do crime e, por isso, teve o pedido de prisão preventiva decretado. Ainda segundo a polícia, sobre a motivação do crime restam dúvidas, mas a suspeita é que a acusada pode ter sofrido um surto psicótico, pois sofre de esquizofrenia.

Na segunda-feira (4), agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam Maria José no bairro Calafate e a levaram para prestar depoimento ao delegado. Ela deverá ser encaminha ao presidio.