Neymar se irrita com reportagem do Globo Esporte: “Matéria de merda”

Na pré-temporada, Neymar vem mostrando que não é só apenas o futebol que está afiado, como a língua também. Na goleada do PSG sobre o Gamba Osaka por 6 x 2, o camisa 10 marcou duas vezes e deu uma assistência. E, após a partida, o brasileiro foi ao Twitter responder uma publicação do GE sobre um possível “pênalti fantasma”.

“Fantasma? GE sendo GE… Tocou é pênalti! Bando de gente que nunca sequer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda”, respondeu Neymar

Neymar sold this one pretty well en route to a penalty for PSG. 👀 pic.twitter.com/Pww5lTqHbn

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 25, 2022