No AC, criança de 10 anos é diagnosticada com doença de Chagas após tomar açaí

Uma criança de 10 anos, moradora do Rio Liberdade, zona rural de Cruzeiro do Sul, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último sábado (2) e foi diagnosticada com doença de Chagas. Da UPA, a menina foi transferida para o Hospital do Juruá, onde está em tratamento.

O pai relata disse ao site Ac24horas que a criança tomou açaí há sete dias e desde então apresentava febre, frio, pele amarelada e abdômen inchado.

Mesmo com o diagnóstico, a menina recebeu alta por não haver critério para internação.

“Tratamento de doença de Chagas, agudo, sem alteração clínica, é ambulatorial, com acompanhamento ou não de infectologista. É o que tem descrito na literatura”, justificou o médico plantonista.