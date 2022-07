‘Operação flagrante’: veja, passo a passo, como equipe de enfermagem desmascarou anestesista preso

As mulheres da equipe de enfermagem — técnicas e enfermeiras — que trabalhavam com o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso pelo estupro de uma grávida durante o parto no último domingo, decidiram reunir provas após desconfiarem do comportamento do médico em uma série de procedimentos. A investigação culminou numa gravação chocante do crime, cometido numa sala de cirurgia do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Giovanni acabou atrás das grades graças ao vídeo, entregue à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

No dia da prisão, o médico participou de três cirurgias. Já na primeira, as enfermeiras estranharam o comportamento de Giovanni, que, com o capote, formava “uma cabana que impedia que qualquer outra pessoa pudesse visualizar a paciente do pescoço para cima”, conforme atestam depoimentos prestados na Deam. Segundo esses relatos, os anestesistas se posicionam, usualmente, do lado oposto, de forma que é possível ao restante da equipe ver o rosto da paciente.