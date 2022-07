Polícia liberta mãe e dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos

Na manhã desta quinta-feira (28), policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) libertaram uma mulher e dois jovens que estariam mantidos em cárcere privado há 17 anos. A equipe policial localizou as vítimas em uma residência em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, após receber uma denúncia anônima.

Os jovens, que seriam filhos da mulher e do suspeito de mantê-los em cárcere, estavam amarrados, sujos e subnutridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, o autor foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado e maus-tratos. A investigação está em andamento.

Um casal de filhos subnutridos era mantido amarrado na casa com sinais de pouca estrutura, sem piso ou pintura nas paredes. O rapaz tem 19 anos e a jovem, 22. Em imagens, é possível ver que em um dos cômodos (aparentemente um quarto), há uma cama enferrujada com dois colchões de solteiro, roupas de cama rasgadas e com marcas de ferrugem e desgaste. Vizinhos disseram aos policiais militares que o pai dos jovens dizia ser lanterneiro e que ele costumava ouvir música alta.