Prefeitura de Brasileia e Governo do Acre assinam termo de cooperação técnica

Na manhã de quarta-feira, 13, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Brasileia e o Governo do Acre que tem por finalidade instituir a divisão regional do Alto Acre do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/Acre).

A assinatura foi realizada no gabinete da Prefeita Fernanda Hassem, que no ato assinou o termo, e representando o governo a assinatura foi realizada pela Diretora-Presidente do PROCON Alana Carolina Albuquerque.

“Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, a equipe do PROCON em nome da Alana Albuquerque pela parceria e confiança, que resulta na implantação dessa entidade onde beneficiara toda a nossa regional do Alto Acre. A contrapartida do município, além do espaço físico, estará cedendo servidores municipais que estarão recebendo uma capacitação para poder atuar junto ao PROCON, garantindo aos usuários as garantias dos direitos, das leis e podendo avançar ainda mais”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

A previsão para o inicio dos atendimentos em Brasileia é a partir do dia 9 de agosto de 2022, em uma das salas do prédio do Setor de Cadastro. O local é temporário enquanto é finalizada a obra da Organização Central de Atendimento (OCA).

“É motivo de muita felicidade poder estar firmando essa parceria junto a Prefeitura de Brasileia, onde estaremos montando um espaço de trabalho e atendimento aos consumidores, fiscalização e educação para o consumo que é nosso objetivo maior”, informou Alana Carolina Albuquerque, Diretora-Presidente do PROCON Acre.