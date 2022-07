Progressistas publica edital de convenção para lançar candidaturas no Acre

O Presidente da Comissão Provisória do Progressistas no Acre, Gladson de Lima Cameli, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros da Comissão Provisória e todos os demais filiados para comparecerem à Convenção Estadual do PP, a ser realizada no dia 05 de agosto de 2022, com início às 17 horas, a realizar-se no Ginásio do SESC Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.473, bairro Bosque, em Rio Branco-AC, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do Dia:

Escolha dos candidatos do Progressistas – AC aos cargos de Governador, Vice-Governador e Senador e respectivos suplentes, nas eleições majoritárias do próximo dia 02 de outubro de 2022; Escolha dos candidatos do Progressistas – AC aos cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual, nas eleições proporcionais do próximo dia 02 de outubro de 2022; Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias para a eleição majoritária; Sorteio dos respectivos números para os candidatos; Designação de delegados partidários e/ou representantes da coligação; Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Rio Branco – AC, 26 de julho de 2022.

Gladson de Lima Cameli

Presidente da Comissão Provisória