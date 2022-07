Recorde de baixa umidade do ar é registrado no Acre e Friale prevê recordes de calor nos próximos dias

Rio Branco registrou nesta quinta-feira (21), a menor umidade relativa do ar no ano, até o momento, com 33%, segundo o pesquisador Davi Friale.

“No interior do estado, a menor umidade, até o momento, foi registrada na quarta-feira, dia 20, no Parque Estadual do Chandless, com 35%. Anteriormente, a menor umidade do ar deste ano, no estado, ocorreu nos dias 13 e 30 de junho, com 38%, registrada em Rio Branco”, escreveu.

Friale diz que no ano passado, em 2021, a menor umidade do ar, em Rio Branco, foi 28%, registrada no dia 2 de agosto, sendo ainda menor no interior do estado, quando em Cruzeiro do Sul, em 1 de julho foi registrada 19%. “Todos esses registros são oficiais”, garante.

O pesquisador diz ainda que nos próximos dias, a capital acreana deve registra um recorde de temperaturas, com termômetros marcando 34º “quando também poderão ser registradas umidades relativas do ar ainda menores, até abaixo de 30%”.

A última semana de Julho, prevê Friale, será de muito sol e calor.