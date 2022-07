Ricky Martin vai depor para se defender acusações de abuso do sobrinho

Após ser acusado de abuso e incesto pelo sobrinho de 21 anos de idade, Ricky Martin vai depor no caso nesta quinta-feira (21/7). Segundo o TMZ, o artista está em Porto Rico e vai participar virtualmente de uma sessão com um juiz.

No início de julho, o sobrinho conseguiu uma ordem de restrição contra o cantor. Na semana passada, o advogado do artista negou as acusações e afirmou que o rapaz sofre com problemas de saúde mental.